Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула упругими формами в облегающем боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«День, проведенный в кафе на пляже не может пройти зря», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чехова позирует в облегающем боди, демонстрируя безупречные изгибы. В руках у знаменитости бокал вина, а сама девушка ярко улыбается.

«Роковая женщина», «Прекрасная шоколадка!», «роскошная», «красотка», «богиня красоты», «очень красивая фигура и загар. И вообще все», «Кафе Дель Мар нервно курит по сравнению с тобой», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова поразила романтическим снимком в окружении цветов.

Так, на снимке ведущая позирует с декольте, который снимает с наиболее "сочного" ракурса. Распущенные волосы и черное платье идеально подходят к фигуристому телу знаменитости. Звезда подошла к дереву и насладилась ароматом красивых цветов, красиво улыбаясь на камеру.

"Расскажите, какие ваши самые любимые цветы? У меня есть, конечно, основные любимчики - пионы. Но вообще я люблю все цветы, которые вкусно пахнут и красиво выглядят. А с годами у меня к цветам стало лишь одно требование - чтобы они были😂", - поделилась Анфиса.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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