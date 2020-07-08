Певец Сергей Лазарев, а также телеведущая Анфиса Чехова за невозможностью поехать отдыхать за границу "прозябают" в Сочи, хвастаясь своими утехами

Как передает Politeka.net, звезды опубликовали снимки в своих микроблогах в Инстаграм.

Так, довольный Лазарев, которому приписывают роман с певицей Ани Лорак, предстал на фото в чем мать родила в чане с горячей водой. Артист рассказал о том, что открыл для себя арома-баню.

"Супчик из Лазарева 😂😂 на самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Арома баня, купание в родниковой воде, массажи, дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полной программе!! Кайф! 🔥🔥🔥 а вы любите Баню!?", - поделился певец.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное:

"Никогда не думала что скажу такое. Но, я Хочу суп из Лазарева😂"

"После такого супчика запоешь как Лазарев"

"Наверно вкусный супчик🤪"

"Серега в аду😄😄😄😄...за чтооо???😉"

"Мне кажется вода кипела только потому что в ней был Лазарев 😂 и кто же горячее. Лазарев или костер. Я думаю всё же Лазарев 😂🔥"

"Как это красиво, классно, один кайф смотреть на твои фото"

В то же время Чехова, которая также отдыхает в Сочи, показала себя в томной позе на лежаке на фоне морского пейзажа. Звезда обтянула пышные формы в синий купальник, подняв одну руку вверх и закрыв глаза от удовольствия.

"Жизнь дает только один дубль, если он вышел плохо — с этим приходится смириться. 🧘🏻‍♀️", - поделилась философскими мыслями красотка.

Стоит отметить, многие пользователи с завистью отнеслись к посту Анфисы, не скрывая своих эмоций в комментариях.

"Анфиса люди на заводе вкалывают и ни разу бедные море не видели😂я не думаю, что увас была тяжёлая работа вести передачи😂"

"Почему один отдых? Когда работать? 🤔" - "Я всю жизнь много работала, чтобы теперь много отдыхать😉"

"Лежаки нормальные, и Анфиса 👍 но ржавая ограда это конечно жесть, неужели так сложно было покрасить. Рассматривал этот санаторий для отдыха но такие отвратительные мелочи отбивают все желание"

"Какая глупость))). В жизни женщины дублей столько, сколько она сама хочет. Каждое утро - новый дубль😉🧚‍♀️"

"Блин, сколько вас туда поехало? Все звёзды там!!!"

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