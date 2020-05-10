42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова очаровала нежным образом в пижаме

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на кухне.

Пышногрудая Анфиса предстала в пижаме розового оттенка с кружевными вставками. Изгибы бюста и округлая линия бедер так и манят поклонников тщательнее разглядеть этот кадр. Красотка присела на стеклянный стол, держа в руках зеленую чашку. Чехова устремила вдаль серьезный взгляд и слегка приоткрыла рот.

Знаменитость похвасталась идеальной пижамой, которая, по ее мнению просто верх уюта и одновременно очень соблазнительная.

"Помню, еще до карантина я зашла в мультибрендовый магазин домашней одежды и обнаружила там бренд... Я была очень сильно удивлена насколько качественные изделия, из дорогих тканей, стильные, лаконичные, дорого выглядящие. А цены на них такие за которые некоторые магазины торгуют всякой фигней синтетической! А тут хлопок, вискоза тончайшая😍 Телу безумно приятно ходить в такой роскоши!", - поделилась Чехова.

За пару часов пост собрал более 5 000 лайков. Поклонники кинулись обсуждать увиденное.

"Что это за зелёная жижа???)))" - "Свежевыжатая лягушка😉"

"Знаете,я просто смотрю в чем Вы одеты,а почему-то приятно и удбно мне😁 по всей видимости это и правда крутая одежда. Но еще круче Вы😍"

"Вот интересно, Анфиса. Комплект подобран под картину или картина под комплект?"

"Так выпячивают!"

"Гламурненько)"

"Выглядит пикантно)"

"Вы такая уютная и настоящая"

Ранее мы сообщали, Чехова показала архивные снимки, на которых примеряла различные купальники. Звезда с ностальгией вспоминала "какой же худой была", и это всего лишь год назад.

Напомним, соблазнительная Анфиса Чехова устроила экскурсию в собственной спальне: "Хочется потрогать".

Как сообщала Politeka, Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах.

Также Politeka писала, что горячая Чехова затянула свои пышные формы в прозрачное белье: "Божественная Анфисочка".