Топ-модель Белла Хадід і її краща подруга модель Кендалл Дженнер відпочили на яхті

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна Кендалл Дженнер і 23-річна Белла Хадід проводять багато часу разом не тільки на подіумі, але і далеко за його межами.

Дівчата не тільки разом ходять по клубах, але й відвідують магазини, святкують день народження і влаштовують піжамні вечірки. Нещодавно в мережі Instagram з'явився спільний знімок дівчат зі відпочинку.

Наприклад, днями зіркові подруги вирішили зробити невелику перерву в низці постійних модних зйомок і дефіле і разом вирушили розвіятися в Майамі. Разом вони відправилися на морську прогулянку на яхті.

На останньому знімку вони позують на яхті, тримаючись в руках келихи ігристого шампанського. Белла обрала для морської прогулянки жовтий топік без бретелей, який має глибоке декольте. Незвичайний крій підкреслив її пишні форми і довгу шию. До свого пікантному образу вона додала кілька прикрас: кільця, сережки і чокер.

У той же самий час, Кендалл позує в тілесного кольору купальнику, її волосся зібране в пучок, а образ доповнюють масивні сережки-кільця.

Під знімком накопичилося чимало схвальних коментарів для двох нерозлучних подружок.



"Мило привабливо🔥. Молодці", "Красуні", "Як це винести", "Бездоганний вигляд", "Дівчата з картинки ❤️", "Дві спокусниці", "Просто чудесницы😍😍", "Красотульки".

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