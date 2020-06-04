Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер каждый раз поражает горячими снимками

Поклонники во всем мире поражаются красоте звезды и создают фан-странички в Инстаграм, передает Politeka.net. Так в одной из групп поклонников модели появилось фото, где она позирует в купальнике.

Своеобразный наряд обтянул тонкую талию и большой бюст модели. Также нельзя оторваться от округлых бедер звезды.

Образ красотки завершили различные аксессуары.

Кайли распустила длинные волнистые волосы и уложила их набок. Она прикоснулась ладонями к голове и закрыла глаза: "Девушка с картинки".

В посте говорится, что этот пост привлекает внимание и предложили подписать одну из петиций.

За 13 часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились красотой форм звезды и ее внешности, в целом. Люди написали модели массу комплиментов.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в черном платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Грудь едва не выпрыгивала из платья, казалось, одно неверное движение и она окажется снаружи.

Кайли согнула ножки, посадив на них Сторми. Звезда прижала дочь к груди.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в одной сеточке показать, что выпустила новый продукт от своего бренда косметики Kylie Skin.

Это сахарный скраб для губ с маслом ши, витамином Е, медовым ароматом, а также с маслом жожоба и маслом виноградных косточек.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер решила в этот раз опубликовать в социальной сети Инстаграм жаркий кадр из отдыха.

Модель позировала в небесно-голубом бикини и показала свои достоинства во всей красе.

Напомним, Кайли Дженнер соблазнила идеальным телом в одной лишь сеточке: "Повеяло страстью"

А еще Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер ошеломила страстным поцелуем с подружкой: "Какая любовь!"

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