Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер каждый раз поражает горячими снимками
Поклонники во всем мире поражаются красоте звезды и создают фан-странички в Инстаграм, передает Politeka.net. Так в одной из групп поклонников модели появилось фото, где она позирует в купальнике.
Своеобразный наряд обтянул тонкую талию и большой бюст модели. Также нельзя оторваться от округлых бедер звезды.
Образ красотки завершили различные аксессуары.
Кайли распустила длинные волнистые волосы и уложила их набок. Она прикоснулась ладонями к голове и закрыла глаза: "Девушка с картинки".
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В посте говорится, что этот пост привлекает внимание и предложили подписать одну из петиций.
За 13 часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поразились красотой форм звезды и ее внешности, в целом. Люди написали модели массу комплиментов.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в черном платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Грудь едва не выпрыгивала из платья, казалось, одно неверное движение и она окажется снаружи.
Кайли согнула ножки, посадив на них Сторми. Звезда прижала дочь к груди.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в одной сеточке показать, что выпустила новый продукт от своего бренда косметики Kylie Skin.
Это сахарный скраб для губ с маслом ши, витамином Е, медовым ароматом, а также с маслом жожоба и маслом виноградных косточек.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер решила в этот раз опубликовать в социальной сети Инстаграм жаркий кадр из отдыха.
Модель позировала в небесно-голубом бикини и показала свои достоинства во всей красе.
Напомним, Кайли Дженнер соблазнила идеальным телом в одной лишь сеточке: "Повеяло страстью"
А еще Politeka писала, что разгоряченная Кайли Дженнер ошеломила страстным поцелуем с подружкой: "Какая любовь!"
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