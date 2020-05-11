Супермодель Белла Хадид порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Вау! Белла Хадид снова брюнетка. И так изогнулась», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на снимках Белла Хадид позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошную фигуру и мокрые волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Наконец-то! Лучшая во всем мире», «это огонь», «непревзойденная», «обожаю тебя в таких образах», «роковая женщина! Супер», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в наряде без белья.
«Люблю ее так сильно», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Хадид позирует полубоком в крохотном топе, который подчеркивает ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вау, совершенство», «Это невероятно», «Боже, даже я покраснел», «такая милая улыбка», «ты такая красивая, капец», «Когда совершенство встречается с человечеством», - пишут они.
Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".
Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.