Супермодель Белла Хадид порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Вау! Белла Хадид снова брюнетка. И так изогнулась», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимках Белла Хадид позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошную фигуру и мокрые волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Наконец-то! Лучшая во всем мире», «это огонь», «непревзойденная», «обожаю тебя в таких образах», «роковая женщина! Супер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, супермодель Белла Хадид решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в наряде без белья.

«Люблю ее так сильно», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Хадид позирует полубоком в крохотном топе, который подчеркивает ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, совершенство», «Это невероятно», «Боже, даже я покраснел», «такая милая улыбка», «ты такая красивая, капец», «Когда совершенство встречается с человечеством», - пишут они.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.