Топ-модель Беллу Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою 2019 року, засікли на вулиці в спокусливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, без участі або присутності якої не обходиться практично жодне модне шоу. Вона молода і красива, любить з'являтися у відвертих вбраннях і шокувати публіку.

Цього разу вона приміряла черговий стильний образ, який вже встиг стати одним з найбільш обговорюваних на світських порталах, фанати активно постять знімок по мережі і ставлять лайки.

Образ молодшої Хадід склали світло-сині джинси з високою талією, а також кроп-топ білого кольору на пуговках, який має глибоке декольте. Як відомо, білий відтінок – найпопулярніший цього літа. А в цьому році він буквально підкорив подіум: білий присутній практично у всіх колекціях.

В той же момент помітно, що дівчина не стала одягати білизну під крихітний топ. У комплект до наряду Белла підібрала стильні золотисті прикраси: масивне кольє-ланцюжок, сережки-кільця, а також кілька браслетів і кілець. Крім того, дівчина, яка вже стала справжньою іконою стилю додала в образ грайливу нотку і прикріпила до кишені штанів сонезахисні окуляри. Як видно, навіть у звичайному житті Белла намагається виглядати стильно і незвично, що продемонструвала на прогулянці по вуличкам США, змусивши прохожих червоніти.

Користувачі мережі активно діляться своєю думкою з приводу її зовнішнього вигляду, не забуваючи і про компліменти для улюбленої моделі.

"Клас дівчинка!", "Животик вогонь!", "Наш вогник!", "Бюстгальтер забула одягнути!", "вогонь, красоточка", "Що за штучка", "Шикарний вигляд, просто потрясний".

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