Супермодель Белла Хадид не так часто радует поклонников новыми снимками, но когда это случается, то у фанатов происходит взрыв эмоций

Так, звезда покорила образом в зеленом бикини, сообщает Politeka.net. Знаменитость покрасовалась в купальнике, который натянулся на ее пышной груди.

Колечко посередине лифчика придало образу еще большей пикантности.

Грудь едва не выпала из узкого верха бикини, что было видно по выглядывающим внизу округлостям.

Крохотный плавки-бикини держались на тонких завязочках.

Плоский живот - смотрелся на снимках невероятно.

Золотые часы на руке дополнили образ.

Хадид собрала волосы в хвостик, смотрела в камеру и улыбалась.

За девять часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и тут же осыпали модель комплиментами. Пользователи сети написали, как звезда великолепна и с невероятно привлекательным телом.

"Совершенная фигура", - написал один из поклонников.

Отметим, на страницу Беллы подписаны 30,8 миллионов пользователей сети.

Напомним, Белла Хадид позировала в крохотном купальнике, демонстрируя роскошную фигуру и мокрые волосы.

Звезда позировала у бассейна, улыбаясь не глядя в камеру. Фото получилось ярким и солнечным.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид предстала полубоком в крохотном топе, который подчеркивает ее пышные формы. Звезда завершила образ солнечными очками и сумочкой.

Красотка смотрела в камеру, широко улыбаясь.

Пользователи сети засыпали модель комплиментами.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид решила опубликовать архивный снимок в своих сторис.

Звезда облачилась лишь прозрачное платье, которое позволило лицезреть ее пикантные места.

Напомним, развратная Белла Хадид избавилась от белья и устроила подружке испытание

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