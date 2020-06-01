Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится с подружкой на улице

Девушка не стесняется своих форм и любит их подчеркивать самыми разными образами. В этот раз знаменитая модель, миллионерша и предпринимательница Кайли Дженнер похвасталась развлечениями со звездной подружкой в одном бикини, пишет Politeka.net.

Так, Кайли примерила стильное вечерное белье и дополнила свой дерзкий образ лишь панамкой в крупную клетку и светлые кроссовки от известного бренда. Стоя за подругой Кайли также соблазнительно приподняла лямки ее нижнего белье и прижалась к ней в легких объятиях.

Подруга девушки со светлыми локонами была одета в похожего дизайна белье, но с другим лифчиком. Однако девушка позировала в таких же кроссовках и той же модели панамке, что и дерзкая Кайли. Фанаты были рады таким летним и жарким кадрам знаменитости:

«Вау, мои глаза благословлены двумя малышками», «🔥 малышки шалят на улице, просто искусительницы», «девочки, просто красавицы», «и я хочу к вам😢», «Как ангел и демон, сводят с ума прямо», «Кошечки на отдыхе прям😻», «я единственный, кто хотел бы быть в середине», «Эпический дуэт», «О, мой бог», «Вы знаете, как смешно вы выглядите?», «Вы увеличили булочки?».

До этого Кайли опубликовала в социальной сети Инстаграм жаркий кадр, сделанный в рамках рекламы своей новой косметической продукции. Как известно, успех к девушке пришел именно благодаря ее работе, а сама косметика покоряет уже миллионы женщин.

Так, девушка решила в одной сеточке показать, что выпустила новый продукт от своего бренда косметики Kylie Skin. Это сахарный скраб для губ с маслом ши, витамином Е, медовым ароматом, а также с маслом жожоба и маслом виноградных косточек.

«kylieskin доступна сейчас» - написала девушка под новым фото.

Вот что ответили фанаты:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебя гораздо больше, чем твое тело, я готов поспорить, что ты крутой человек и хороший друг 💎», «Босс, если твой папа увидит эту картинку, то сойдет с ума», «Красивое и великолепное тело», «Ты просто малышка, совершенная крошка💋💋💋💋💋», «Горячий видок», «Очень симпатичная девушка», «Было бы круче без рук, аж страстью повеяло».

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