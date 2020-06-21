Топ-модель Белла Хадид и ее лучшая подруга модель Кендалл Дженнер отдохнули на яхте
Как сообщает Politeka.net, 24-летняя Кендалл Дженнер и 23-летняя Белла Хадид проводят много времени вместе не только на подиуме, но и далеко за его пределами.
Девушки не только вместе ходят по клубам, но и посещают магазины, празднуют день рождения и устраивают пижамные вечеринки. Недавно в сети Instagram появился общий снимок девушек из совместного отдыха.
Например, на днях звездные подруги решили сделать небольшой перерыв в череде постоянных модных съемок и дефиле и вместе отправились развеяться в Майами. Вместе они отправились на морскую прогулку на яхте.
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На последнем снимке они позируют на яхте, держа в руках бокалы игристого шампанского. Белла выбрала для морской прогулки желтый топик без бретелей, который имеет глубокое декольте. Необычный крой подчеркнул ее пышные формы и длинную шею. К своему пикантному образу она добавила несколько украшений: кольца, серьги и чокер.
В то же самое время, Кендалл позирует в телесного цвета купальнике, ее волосы собраны в пучок, а образ дополняют массивные серьги-кольца.
Под снимком скопилась немало лестных комментариев для двух закадычных подружек.
"Мило привлекательно🔥. Молодцы", "Красотки", "Как это вынести", "Безупречный вид", "Девушки с картинки ❤️", "Две искусительницы", "Просто чудесницы😍😍", "Красотульки".
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