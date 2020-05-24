Белла Хадид поразила идеальной фигурой в откровенном наряде

Знаменитая американская топ-модель показала, как выглядит ее фигура в обтягивающем полупрозрачном наряде. Соответствующие фотографии разместили в Инстаграм фанаты красотки, передает Politeka.net.

На снимках Хадид идет по улице в довольно оригинальном образе. На ней бежевый боди с глубоким декольте и высокой посадкой на бедрах. При этом сверху его закрывает полупрозрачная ткань такого же цвета. Этот наряд идеально подчеркивает пышную грудь модели, ее стройную талию и широкие бедра.

Красотка оставила волосы распущенными и дополнила свой образ туфлями в тон наряду на высоком каблуке.

Поклонники в комментариях восхищаются смелостью модели, которая не испугалась такого образа.

Ранее мы писали, что Хадид покорила образом в зеленом бикини. Знаменитость покрасовалась в купальнике, который натянулся на ее пышной груди.

Колечко посередине лифчика придало образу еще большей пикантности.

Грудь едва не выпала из узкого верха бикини, что было видно по выглядывающим внизу округлостям.

Крохотный плавки-бикини держались на тонких завязочках. Плоский живот - смотрелся на снимках невероятно. Золотые часы на руке дополнили образ. Хадид собрала волосы в хвостик, смотрела в камеру и улыбалась.

За девять часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Напомним, мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры: «Боже, какие изгибы…».

Как сообщала Politeka, фигуристая Белла Хадид сдавила прелести тонкой полосочкой латекса: выглядит сногсшибательно.

Также Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике: "Совершенная фигура".