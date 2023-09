На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление Александры Погуляй, которое оказалось полной неожиданностью для всех тренеров и зрителей в зале. Девушка работает на проекте за кадром, она стейдж-директор.

В какой-то момент участники закончились, а одно место в команде Ивана Клименко еще было свободным. Тренеры немного растерялись, они не знали, что делать дальше, начали перешептываться. Тогда режиссер "Голосу країни" по громкоговорителю объявил, что они должны оставаться на своих местах и не смотреть на сцену.

Когда вышла Александра Погуляй, зрители начали аплодировать, а тренеры замерли и сосредоточились. Девушка очень красиво и чувственно исполнила песню Always Remember Us This Way, тогда все тренеры повернулись к ней и были обескуражены.

Александру тут же начали расспрашивать обо всем, а ее смелость только похвалили. Очевидно, что она изначально не планировала выступать, и вообще вышла на сцену в рабочем наряде, без яркого макияжа и укладки. В итоге, девушка заняла последнее место в команде тренера Ивана Клименко.

Пользователи были в восторге от выступления Александры, ее тут же начали поддерживать в комментариях:

"Гораздо лучше и вокально интереснее, чем большинство участников".

"Наша девочка из Энергодара! Удачи и победы!".

"Это самый сильный голос этого сезона, так мощно!".

"Вау! Безупречно! Браво! Золушка успела на бал. Это исполнение, качество мирового масштаба".

"Боже, это было невероятно, буду за нее болеть".

"Лучшее выступление этого сезона! Браво!".

"Это лучшее выступление сегодня".

"Невероятно талантлива! Прекрасная! Классно!".

