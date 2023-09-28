В Студии "Квартал 95" сделали новое объявление, на которое некоторые украинцы отреагировали с яростью и недовольством.

Новая волна хейта обрушилась на звезды «Квартал 95» после того, как стало известно о новом большом благотворительном концерте.

Как сообщили в Студии "Квартал 95", второго октября в Киеве на одной сцене появятся и "Женский Квартал" и "Вечерний Квартал".

Отмечается, что первый большой благотворительный концерт «Единого квартала» для поклонников прошел в Киеве 26 августа. Он был с аншлагам, собрать удалось на 50 раций Motorola 4800-1 с дополнительными аккумуляторами и гарнитурой. Они были переданы Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины «Рубеж».

«Поэтому мы решили сделать еще один концерт для зрителей в Киеве – на бис!», - объявили в «Квартал 95» о новом выступлении.

Часть средств от продаж пойдут на помощь ВСУ.

Реагируя на новое выступление звезд «Квартал 95» и «Женского квартала», некоторые украинцы выразили недовольство.

Мол, почему артисты не на фронте. Вспомнили зрители и награждения Евгения Кошевого и Александра Пикалова.

«На передовую, в первую очередь»,

«Кто на них ходит!»,

«Я вижу 10 здоровых мужиков, которые могут смело идти защищать страну. А не языком трепать»,

«Вот почему-то отвлекло от них»,

«Орденоносцы наши! Награды сыплются на них, как на передовой», «Фронтовики».

Другие же наоборот считают, что артисты находятся на своем месте:

«Зато помощь, которая благодаря им. А мы все думаем: да пусть кто-то донатит, а я подожду победы и буду писать несуразные комменты».

Напомним, ранее стало известно, что актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов были награждены орденом за заслуги ІІІ степени за их "мощную волонтерскую деятельность".

В Офисе президента подчеркнули, что награждение Александра Пикалова и Евгения Кошевого, как и других украинских артистов, обусловлено несколькими факторами.

"Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.п. - это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне", - сообщали в Офисе президента.

Последние новости Украины:

Жена продюсера "Квартал 95" попала в неудобное положение из-за своих нарядов.

Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.