На ютуб-каналі "Голосу країни" з'явився фрагмент випуску нового сезону, в якому показали виступ Олександри Погуляй, який виявився повною несподіванкою для всіх тренерів та глядачів у залі. Дівчина працює на проекті за кадром, вона – стейдж-директор.

Якоїсь миті учасники закінчилися, а одне місце у команді Івана Клименка ще було вільним. Тренери трохи розгубилися, вони не знали, що робити далі, почали перешіптуватись. Тоді режисер "Голосу країни" гучномовцем оголосив, що вони повинні залишатися на своїх місцях і не дивитися на сцену.

Коли вийшла Олександра Погуляй, глядачі почали аплодувати, а тренери завмерли та зосередилися. Дівчина дуже красиво та чуттєво виконала пісню Always Remember Us This Way, тоді всі тренери повернулися до неї та були збентежені.

Олександру відразу почали розпитувати про все, а її сміливість тільки похвалили. Очевидно, що вона спочатку не планувала виступати і взагалі вийшла на сцену в робочому вбранні, без яскравого макіяжу та укладання. У результаті дівчина посіла останнє місце у команді тренера Івана Клименка.

Користувачі були в захваті від виступу Олександри, її відразу почали підтримувати у коментарях:

"Набагато краще та вокально цікавіше, ніж більшість учасників".

"Наша дівчинка з Енергодару! Удачі та перемоги!".

"Це найсильніший голос цього сезону, так потужно!"

"Вау! Бездоганно! Браво! Попелюшка встигла на бал. Це виконання, якість світового масштабу".

"Боже, це було неймовірно, буду за неї вболівати".

"Найкращий виступ цього сезону! Браво!".

"Це найкращий виступ сьогодні".

"Неймовірно талановита! Прекрасна! Класно!".

