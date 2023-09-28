Зрители Голос страны станут свидетелями нового этапа музыкального проекта, который выйдет по новым правилам.
Как рассказали в менеджменте «Голос страны», музыкальные коллаборации участников будут необычными, а музыкальные решения тренеров неожиданными.
К тому же на этапе «вокальные батлы» появятся звездные советники, которые будут помогать тренерам выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в следующих эфирах.
На этой неделе на сцену «Голоса страны-13» выйдут команды двух тренеров: Ивана Клименко и Юлии Саниной.
«Иван Клименко удивит телезрителей необычным трио», – интригуют в «Голосе страны».
Как сообщается, на сцене появятся группа NAYADA, которая покорила на «слепых прослушиваниях» исполнением песни «Гуляли». К двум сестрам присоединится Стася Чабан, запомнившаяся своим видением песни Дорофеевой «вотсап», и Анна Корченова, исполнявшая «Карпатский рэп».
Известно, что девушки споют песню группы Maneskin «Beggin» в фольклорном стиле.
Выйдет на сцену и команда Юлии Саниной – певица и тренер «Голос страны» объединила в группу солистку образцово-показательного оркестра ВСУ Светлану Чередниченко, которая на слепых прослушиваниях исполнила песню «Знаю я», энергетика Владимира Удовенко и женщину, которая развернула 4 кресла наставников, Галину Печенижскую.
«Трио исполнит современную украинскую песню alyona alyona & KOLA «Небо клонится», – рассказали в «Голос країни».
Кто же станет звездными советными, пока держится в секрете.
"Ой!"
«Очень креативно»,
«Неожиданно»,
«Очень жду нового выпуска» , - комментируют пользователи соцсетей новость от «Голос страны».
Напомним, съемки "Голос страны-13" из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину проходят в Польше.
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