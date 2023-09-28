Певица Кристина Соловий поделилась фото с передовой, где была с украинским защитником. Звезда опубликовала фотографию в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Фото дня", - написала Кристина в публикации, поставив геолокацию Донецкая область.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Красавица и чудовище. :) Чудовище – в хорошем смысле",

"Сила, мужество и несокрушимость в одном фото",

"Фото прям как Украина сильная, красивая и незыблемая",

"Прекрасна в любой обстановке".

А в сторис звезда опубликовала фото, демонстрируя землю в Донецкой области. Как можно увидеть, там все было усыпано гильзами.

А до этого Кристина поделилась кадрами из концертов в Донецкой области. Звезда поделилась своим состоянием из-за военных действием.

"14 концертов за 5 дней для наших бойцов в Донецкой области показали, что я могу больше, чем думала. Упрямая вера в свои силы окрепла. Война забрала у меня сон, покой и уныние. Избавиться от последнего я мечтала всю жизнь", - написала артистка.

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