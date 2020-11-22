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Доллар усилит хватку сразу после выходных, беспощадный курс валют от НБУ: что будет с гривной

Курс валют в Украине 22 ноября заставит граждан изрядно понервничать, коварные планы доллара и евро раскрыты. Такими являются прогнозы экономических экспертов из нацрегулятора.

Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом: 100 долларов – 2825,72 грн; 100 евро – 3343,53 грн.

Уточним, что экономисты прогнозируют падение гривны уже в этот понедельник. Со старта на межбанке национальная валюта потеряет 0,0981 пункта. Что касается евро, то гривна лишится 0,1913 позиций.

Российский рубль проявит свое «фирменное» ядовитое коварство, отобрав у гривны несколько пунктов. Десять из них можно будет купить за 3,7024 гривны.

Новые субсидии на карантине, кому полагается помощь: "на выплаты могут рассчитывать..."

Стало известно на какую помощь от государства могут рассчитывать люди, потерявшие часть доходов в текущем году.

Верховная Рада приняла закон о выделении финансовой помощи украинцам, которые потеряли работу из-за карантина, теперь на дополнительные выплаты могут рассчитывать и те, кого не уволили, но сократили рабочие часы, а соответственно и зарплату.

Минсоцполитики, в данный закон хотят внести правки, чтобы на субсидию могли претендовать только те украинцы, который действительно нуждаются в финансовой помощи. Так, предполагается, что граждане, которые получают социальные выплаты в связи с частичной безработицей, скорее всего, получат отказ от начисления субсидий.

Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых деньгах, как распознать

Нацбанк часто выпускает монеты, приуроченные к различным памятным датам.

Однако, как выяснилось, иногда деньги, выпущенные под таким предлогом, могут быть фальшивыми. Не так давно в Украине появилась монета «30-летие независимости Украины».

Приобрести ее предлагают всем желающим, однако в пресс-службе НБУ подчеркивают, что выпускается она не государственным регулятором.



Они также напомнили о том, что на каждой выпущенной НБУ монете можно заметить логотип – лилия с тремя лепестками. На монете, которую выпустили сейчас такой логотип отсутствует. Кроме того, на ней не указан номинал. Отметим, что на самой монете изображен Ярослав Мудрый и здание Верховной Рады.

Вторая пенсия от правительства разочарует украинцев, появилось уточнение

Размер "вторых" пенсий для украинцев будет минимальным из-за того, какой процент от зарплаты будет накапливаться.

На днях Кабмин утвердил пенсионную реформу, которая, среди прочего, предусматривает введение накопительных пенсий. Отмечалось, что для второго уровня пенсионного накопления украинцы будут отдавать с зарплат от 3% до 7%.

Впрочем, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко предупредила, что размер таких пенсий для украинцев будет весьма небольшим. Она уточнила, что вторая выплата в ПФУ со средней зарплаты украинца составит примерно 400 гривен.

Напомним, доллар устроит гривне жаркий ноябрь, украинцев предупредили, чего ждать от курса

Как сообщала Politeka, новые деньги вводятся в Украине с 19 ноября, Нацбанк показал, как они выглядят.

Также сообщала Politeka, ПФУ сделал срочное заявление по пенсиям, когда ждать денег.