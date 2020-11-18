В Украине появятся новые металлические монеты достоинством в 10 гривен

Как сообщает Politeka.net, деньги введут в обращение с 19 ноября. Пресс-служба Национального банка пишет, что выпуск посвящен Государственной пограничной службе Украины.

Монета изготовили из сплава на основе цинка тиражом в один миллион штук. Как отметили в НБУ, она выпущена в честь государственного органа специального назначения, которому поручена защита неприкосновенности украинских границ. Эти правоохранители обязаны одними из первых отражать нападения на нашу страну.

На аверсе монеты вверху изображен малый украинский герб, под ним надпись "Украина"; в центре расположена эмблема Госпогранслужба; ниже – надпись "10 гривен 2020" и маленький логотип монетного двора; по бокам находятся стилизованные лавровая и калиновая ветви.

На реверсе монеты вверху отчеканена надпись "Государственная пограничная служба Украины", под ней карта Украины, ниже расположено изображение пограничного столба, по бокам расположены силуэты служебной овчарки и военной техники, которые используют в погранслужбе.

"Зачем? Чеканить дешевле чем печатать?"; "Если не будет хватать этого фуфла, ты не купишь ничего"; "Какой-то совковый дизайн"; "Каждному жителю Украины бесплатно! (оплата почтовых услуг 99 гр.)"; "давайте уже и таможне монету юбилейную посвятим... одно дело делают".

Ранее Нацбанк начал выводить из оборота старые монеты в 25 коппек, а также купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100 гривен, которые использовались с 1996 года, а также 200 гривен 2001 года выпуска.

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