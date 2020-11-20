Украинские чиновники из Пенсионного фонда предупредили о новом выделении денег, которые пойдут на выплаты гражданам

Как сообщает Politeka, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, в этот раз на выплату пенсий ноября было выделено чуть больше четырех миллиардов гривен. А именно - 4,1 млрд. Всего с начала месяца на выплаты чиновники направили 34,9 миллиарда.

При этом необходимой суммы денег, которую нужно выделить за месяц, чиновники из Кабмина называть не стали. Однако они предупредили, что выплата будет проведена в дату, которая была назначена каждому пенсионеру.

Как сообщалось до этого, украинское правительство решилось на принятие решения, которое повлияет на каждого человека.А именно - введение в действие так называемого "единого обращения".

Теперь каждый украинец будет иметь возможность быстрее получить пенсии и пособии. Получать средства разрешили на текущий банковский счет. И после принятия решения Кабмина уже не нужно будет идти в Пенсионный фонд, далее - в банк для открытия счета, а затем ждать, и снова идти в банк. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

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