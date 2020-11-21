Розмір "других" пенсій для українців буде мінімальним через те, який відсоток від зарплати буде накопичуватися

Днями Кабмін затвердив пенсійну реформу, яка, серед іншого, передбачає введення накопичувальних пенсій. Зазначалося, що для другого рівня пенсійного накопичення українці віддаватимуть із зарплат від 3% до 7%.

Втім, старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко в коментарі Обозреватель попередила, що розмір таких пенсій для українців буде досить невеликим. Вона уточнила, що друга виплата в ПФУ з середньої зарплати українця складе приблизно 400 гривень.

"Мова про гідну пенсію взагалі не йде", - підкреслила експерт.

Вона уточнила, що для того, щоб розраховувати на виплату хоча б у розмірі 800 гривень, українцям потрібно буде відкладати гроші не менше 40 років.

За задумом уряду, заради додаткових пенсійних накопичень у всіх працюючих українців, які не досягли певного віку, з кожної зарплати будуть стягувати 4%. Надалі, зібрані гроші будуть виплачені людям як "друга" пенсія.

Однак, експерти попереджають, що ця ініціатива також може привести до зростання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, так як 2% від зарплати будуть забирати з соціального внеску. Ще 2% планують забрати з прибуткового податку, що призведе до скорочення надходжень до бюджету країни і міст.

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