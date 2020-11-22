Стало відомо на яку допомогу від держави можуть розраховувати люди, які втратили частину доходів у поточному році

Зокрема, в Міністерстві соціальної політики хочуть змінити порядок призначення субсидій на оплату комунальних послуг і включити в число одержувачів тих, у кого через пандемію почали видавати нижчу зарплату, передає Vesti-ua.

Раніше Верховна Рада прийняла закон про виділення фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через карантин, тепер на додаткові виплати можуть розраховувати і ті, кого не звільнили, але скоротили робочі години, а відповідно і зарплату.

Мінсоцполітики, в даний закон хочуть внести правки, щоб на субсидію могли претендувати тільки ті українці, який дійсно потребують фінансової допомоги. Так, передбачається, що громадяни, які отримують соціальні виплати у зв'язку з частковим безробіттям, швидше за все, отримають відмову від нарахування субсидій.

Також раніше повідомлялося, що згідно зі статистикою, в жовтні субсидію отримали понад 2,8 мільйонів українців, а її розмір, порівняно з попереднім місяцем, в середньому збільшився в 2,57 рази.

Зазначається, що це пов'язано з початком опалювального сезону. Середня субсидія в жовтні склала 732 гривні. Відомо, що найбільші виплати отримують у Києві. А ось найменше допомоги від держави отримали в Одеській області.

Нагадаємо, що українців можуть раптово позбавити пенсії, Кабмін попередив про масові перевірки.

Як повідомляла Politeka, виплати пенсій по-новому: де в Україні треба жити, щоб платили більше, ніж іншим, названі суми.

Також Politeka писала, що пенсії та субсидії українцям видадуть за новою схемою, що змінилося.