Стало відомо на яку допомогу від держави можуть розраховувати люди, які втратили частину доходів у поточному році
Зокрема, в Міністерстві соціальної політики хочуть змінити порядок призначення субсидій на оплату комунальних послуг і включити в число одержувачів тих, у кого через пандемію почали видавати нижчу зарплату, передає Vesti-ua.
Раніше Верховна Рада прийняла закон про виділення фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через карантин, тепер на додаткові виплати можуть розраховувати і ті, кого не звільнили, але скоротили робочі години, а відповідно і зарплату.
Мінсоцполітики, в даний закон хочуть внести правки, щоб на субсидію могли претендувати тільки ті українці, який дійсно потребують фінансової допомоги. Так, передбачається, що громадяни, які отримують соціальні виплати у зв'язку з частковим безробіттям, швидше за все, отримають відмову від нарахування субсидій.
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Також раніше повідомлялося, що згідно зі статистикою, в жовтні субсидію отримали понад 2,8 мільйонів українців, а її розмір, порівняно з попереднім місяцем, в середньому збільшився в 2,57 рази.
Зазначається, що це пов'язано з початком опалювального сезону. Середня субсидія в жовтні склала 732 гривні. Відомо, що найбільші виплати отримують у Києві. А ось найменше допомоги від держави отримали в Одеській області.
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