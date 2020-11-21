Нацбанк попередив українців про фальшиві гроші, які з'явилися в країні

Як відомо, Нацбанк часто випускає монети, приурочені до різних пам'ятних дат. Однак, як з'ясувалося, іноді гроші, випущені під таким приводом, можуть бути фальшивими. Не так давно в Україні з'явилася монета «30-річчя незалежності України». Придбати її пропонують всім бажаючим, проте в прес-службі НБУ підкреслюють, що випускається вона не державним регулятором.

"Національний банк не має ніякого відношення до виготовлення та продажу медалі "30-річчя незалежності України". Всю нумізматичну і сувенірну продукцію для Національного банку виробляє виключно його структурний підрозділ - Банкнотно-монетний двір НБУ", - підкреслюють представники Нацбанку.

Вони також нагадали про те, що на кожній випущеній НБУ монеті можна помітити логотип – лілія з трьома пелюстками. На монеті, яку випустили зараз такий логотип відсутній. Крім того, на ній не вказано номінал. Відзначимо, що на самій монеті зображений Ярослав Мудрий і будівля Верховної Ради.

Варто додати, що в Україні карбувати і вводити в обіг монети має право тільки Нацбанк. Монети, приурочені до пам'ятної дати, часто випускаються номіналом в 2, 5, 10 або 20 гривень і є повністю функціональними. Це означає, що ними можна розплачуватися при покупках.

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