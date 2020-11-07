Курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе



Прогноз на ближайшее время озвучил экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, в обозримом будущем гривна продолжит сдавать позиции.



"На фоне сложившихся факторов, рассматриваем укрепление гривны как ситуативную коррекцию, и сохраняем девальвационные ожидания. Вероятно, в ближайшее время гривна стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривен за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей", – пояснил эксперт в интервью "Обозревателю".

Отметим, что в последний рабочий день перед выходными американский доллар подешевел на 14 копеек, сейчас его цена составляет 28,36 гривен. Эксперты говорят, что такая отметка напротив доллара будет стоять и на выходных.

Также мы сообщали, что в Министерстве развития экономики обнародовали обновленный консенсус-прогноз. Опрошенные ведомством эксперты также считают, что курс доллара к концу года будет ниже, чем заложено в бюджете – на уровне 28,25 гривны за доллар.





Кроме того, Верховная Рада Украины на заседании 5 ноября одобрила в первом чтении государственный бюджет на 2021 год, который рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.





