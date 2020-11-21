Праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина: как будем отдыхать в 2021 году

Так, правительство утвердило график переноса рабочих дней для украинцев на следующий год.

Поэтому Кабинет министров предложил перенести три рабочих дня для комфортного празднования Рождества, Дня Независимости и Дня защитника Украины.

В частности, правительство предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:

с пятницы, 8 января на субботу, 16 января – для празднования Рождества (7 января).

с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа (День Независимости 24 августа)

с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября – (День защитника Украины 14 октября).

Согласно графику переноса рабочих дней, украинцы получат продолжительные выходные по четыре дня подряд.

НБУ добил украинцев новым курсом валют, доллар «выкрутит руки» гривне: чего ждать после выходных

Курс валют в Украине 21 ноября запланирует коварную атаку на гривну, и начнет потихоньку собираться с силами.

Американский «вечнозеленый», на котором изображен Бенджамин Франклин, после выходных поднимется на несколько пунктов: экономисты говорят про +9,81 гривну.

Контрольный удар по украинской гривне нанесет евро, который спустя несколько дней после падения решит отобрать «все и сразу». Национальная валюта с понедельника потеряет 19,13 пункта.

Курс валют от НБУ на 21 ноября будет выглядеть следующим образом:



$100 – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

Украинцы могут получать алименты от государства, кому и сколько денег "светит": "Если один из родителей..."

Украинские юристы рассказали гражданам, в каких случаях по закону можно претендовать на алименты от государства.

На выплату алиментов можно только в случаях, когда решение суда о взыскании алиментов не выполняется; если один из родителей признан недееспособным или находится на срочной военной службе; один из родителей находится под арестом; место жительство отца или матери невозможно установить.

Для того, чтобы оформить выплату, необходимы такие документы:

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Заявление;

Декларация о доходах и имуществе.

Размер субсидий в Украине резко изменился, где платят больше всего: "С началом отопительного сезона..."

Согласно статистике, в октябре субсидию получили более 2,8 миллионов украинцев, а ее размер, по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем увеличился в 2,57 раза.

Отмечается, что это связано с началом отопительного сезона. Средняя субсидия в октябре составила 732 гривны. Известно, что самые большие выплаты получают в Киеве. А вот меньше всего помощи от государства получили в Одесской области.

Так, в Киеве средний размер субсидии составил 952 гривны. А жители Одесской области довольствовались помощью в размере 496 гривен.

Всего на субсидии в октябре 2020 года государство потратило 1,8 миллиардов гривен.

ПФУ сделал срочное заявление по пенсиям, когда ждать денег: «Выплата будет проведена…»

Украинские чиновники из Пенсионного фонда предупредили о новом выделении денег, которые пойдут на выплаты гражданам.

Так, в этот раз на выплату пенсий ноября было выделено чуть больше четырех миллиардов гривен. А именно - 4,1 млрд. Всего с начала месяца на выплаты чиновники направили 34,9 миллиарда.

При этом необходимой суммы денег, которую нужно выделить за месяц, чиновники из Кабмина называть не стали. Однако они предупредили, что выплата будет проведена в дату, которая была назначена каждому пенсионеру.

Напомним, что украинцев могут внезапно лишить пенсий

Как сообщала Politeka, выплаты пенсий по-новому: где в Украине надо жить, чтобы платили больше, чем остальным, названы суммы.

Также Politeka писала, что пенсии и субсидии украинцам выдадут по новой схеме, что изменилось