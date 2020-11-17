Названы размеры пенсий украинцев по регионам

Об этом проинформировала пресс-служба Пенсионного фонда.

Оказалось, что наисвышие пенсионные выплаты получают в Киеве, а наименьшие - в Тернопольской и Черниговской областях.

В ТОП-3, по информации Пенсионного фонда, также попали Донецкая и Луганская области.

По состоянию на июль 2020 года, размер средней пенсии в Украине составляет 3500 гривен, а наибольшей - 4676 в Киеве. Меньше всех получают пенсионеры Тернопольщины и Черниговщины, которым в среднем ежемесячно платят около 2600 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинцам упроситили процедуру получения пенсии.

По решению Нацбанка, для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению существенно упростили.

Теперь Укрпочта сможет бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях.

По распоряжению НБУ, теперь сотрудник отделения во время выплаты на сумму от 5 тысяч до 30000 гривен для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с данными, которые прописаны в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют подписи в выплатных документах.

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