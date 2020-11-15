Кабмин запускает масштабные проверки, из-за которых украинцев могут лишить пенсий

Как сообщает Politeka.net, накануне првительство приняло постановление об изменениях в порядок выплаты пенсий и назначения субсидий через банковские счета. Среди прочего, премьер-министр Денис Шмыгаль выделил систему "единого обращения", которая призвана упростить процедуру, но на деле все может оказаться не так быстро и легко, как на словах.

После нововведений Пенсионный фонд и органы созащиты принимают заявления граждан, формируют списки получателей выплат и отправляют их вместе со всеми необходимыми документами в уполномоченный банк, который обязан открыть каждому человеку персональный счет, а до 20-го числа каждого месяца ему нужно отчитаться о выполненной работе. В отчете должны быть указаны номера счетов, информация о заключении договоров с клиентами или причинах отказа, таких как недостоверные сведения или нехватка сведений, необходимых банку для открытия счета. Из-за этого оформление может занять немало времени.

Новые правила также предусматривают проверку получателя выплат. К примеру, если пенсию перечисляют на карту, срок действия которой больше года и платежные средства на ней не тратились год - то запускается процедура проверки личности. Первым делом банк сообщает в ПФУ или управление соцзащиты, которые обязаны идентифицировать получателя по паспорту или другому документу, а также установить его место проживания.

Ранее Кабмин решил выделить временную социальную помощь украинцам, которым не хватает стажа для получения достойной пенсии. Средства будут выплачивать до 31 декабря 2020 года. Спецпомощь вместо пенсии могут получить лишье те украинцы, которые наработали не менее 15 лет страхового стажа и уже достигли пенсионного возраста.

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