Украинцам рассказали, какие в 2021 году их ожидают праздники и выходные

Об этом пишет Сегодня.

Так, правительство утвердило график переноса рабочих дней для украинцев на следующий год.

Как известно, некоторые государственные праздники имеют фиксированную дату, но иногда они выпадают так, что рабочие дни можно перенести, чтобы украинцы получили более продолжительные уикенды.

Поэтому Кабинет министров предложил перенести три рабочих дня для комфортного празднования Рождества, Дня Независимости и Дня защитника Украины.

В частности, правительство предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:

с пятницы, 8 января на субботу, 16 января – для празднования Рождества (7 января).

с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа (День Независимости 24 августа)

с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября – (День защитника Украины 14 октября).

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти выходные будет определяться Национальным банком Украины.

Согласно графику переноса рабочих дней, украинцы получат продолжительные выходные по четыре дня подряд.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.

Дополнительных выходных в последнем месяце осени не будет, а количество рабочих дней составит 21.

В ноябре украинцы будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 числа, а дополнительных выходных не предусмотрено, поскольку в последнем осенням месяце не будет никаких государственных праздников.

Напомним, выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе

Как сообщала Politeka, перенос выходных в 2021 году, украинцам назвали даты

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