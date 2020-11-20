Размер субсидий в Украине по сравнению с сентябрем значительно вырос

Об этом стало известно из свежих данных, обнародованных Министерством социальной политики, пишет «Сегодня». Согласно статистике, в октябре субсидию получили более 2,8 миллионов украинцев, а ее размер, по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем увеличился в 2,57 раза.

Отмечается, что это связано с началом отопительного сезона. Средняя субсидия в октябре составила 732 гривны. Известно, что самые большие выплаты получают в Киеве. А вот меньше всего помощи от государства получили в Одесской области. Так, в Киеве средний размер субсидии составил 952 гривны. А жители Одесской области довольствовались помощью в размере 496 гривен.

Всего на субсидии в октябре 2020 года государство потратило 1,8 миллиардов гривен. Известно, что за помощью в течение месяца обратилось около 1,74 млн украинцев, из которых 1,64 млн получили выплаты.

Ранее мы писали, что из-за повышения тарифов на отопление людей, нуждающихся в помощи, стало больше. Как известно, для оформления помощи нужно подать заявление и декларацию о доходах. Всю остальную необходимую информацию соцработники собирают сами. Сегодня, чтобы получить субсидию, можно воспользоваться услугой онлайн, отправив все документы в электронном формате.

Напомним, что украинцев могут внезапно лишить пенсии, Кабмин предупредил о массовых проверках: "до 20-го числа нужно...".

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