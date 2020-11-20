Украинские юристы рассказали гражданам, в каких случаях по закону можно претендовать на алименты от государства
Об этом рассказывают в Юридическом портале Украины.
Так, на выплату алиментов можно только в случаях, когда решение суда о взыскании алиментов не выполняется; если один из родителей признан недееспособным или находится на срочной военной службе; один из родителей находится под арестом; место жительство отца или матери невозможно установить.
Для того, чтобы оформить выплату, необходимы такие документы:
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- Копия свидетельства о рождении ребенка;
- Заявление;
- Декларация о доходах и имуществе.
Кроме того, дополнительно в управление труда и социальной защиты нужно подать такие документы:
Решение суда о взыскании алиментов;
- Справка из исполнительной службы о неуплате алиментов в течении полугода;
- Справка о том, что в отношении одного из родителей совершается уголовное производство;
- Справка о пребывании одного из родителей на лечении, месте лишения свободы или срочной службе;
- Справка о недееспособности;
- Справка от МВД о том, что местонахождение матери или отца не удалось установить.
Уточним, что финансовая помощь от государства не сильно большая, и равняется половине от прожиточного минимума. К примеру, в декабре этого года размер помощи на ребенка до шести лет составит 960,5 гривен.
Если ребенку от шести до восемнадцати лет – сумма помощи составит 1197,5 грн.
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