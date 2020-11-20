Украинские юристы рассказали гражданам, в каких случаях по закону можно претендовать на алименты от государства

Об этом рассказывают в Юридическом портале Украины.

Так, на выплату алиментов можно только в случаях, когда решение суда о взыскании алиментов не выполняется; если один из родителей признан недееспособным или находится на срочной военной службе; один из родителей находится под арестом; место жительство отца или матери невозможно установить.

Для того, чтобы оформить выплату, необходимы такие документы:

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Заявление;

Декларация о доходах и имуществе.

Кроме того, дополнительно в управление труда и социальной защиты нужно подать такие документы:

Решение суда о взыскании алиментов;

Справка из исполнительной службы о неуплате алиментов в течении полугода;

Справка о том, что в отношении одного из родителей совершается уголовное производство;

Справка о пребывании одного из родителей на лечении, месте лишения свободы или срочной службе;

Справка о недееспособности;

Справка от МВД о том, что местонахождение матери или отца не удалось установить.

Уточним, что финансовая помощь от государства не сильно большая, и равняется половине от прожиточного минимума. К примеру, в декабре этого года размер помощи на ребенка до шести лет составит 960,5 гривен.

Если ребенку от шести до восемнадцати лет – сумма помощи составит 1197,5 грн.

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