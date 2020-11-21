Курс валют в Украине 21 ноября запланирует коварную атаку на гривну, и начнет потихоньку собираться с силами

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов из национального регулятора.

Американский «вечнозеленый», на котором изображен Бенджамин Франклин, после выходных поднимется на несколько пунктов: экономисты говорят про +9,81 гривну.

Контрольный удар по украинской гривне нанесет евро, который спустя несколько дней после падения решит отобрать «все и сразу». Национальная валюта с понедельника потеряет 19,13 пункта.

Курс валют от НБУ на 21 ноября будет выглядеть следующим образом:



100 долларов – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

Не стоит ожидать иной ситуации и от российского рубля. Десятирублевая банкнота поднимется до 3,7024 гривны.

До этого мы писали, что центральный банк начал отклонять или задерживать покупку долларов на валютном рынке после очередного ужесточения карантина

Как утверждают осведомленные инсайдеры, главный банк Казахстана начал вмешиваться валютные сделки и замораживать их на неопределенный период.

Центральный банк решился на такие действия, чтобы избежать падения национальной валюты.

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