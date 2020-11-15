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НБУ нанес сильный удар по доллару и евро, курс валют изменится сразу после выходных: что ждет гривну

Курс валют в Украине 15 ноября проявит грандиозные перемены, которые произойдут уже в первый рабочий день.



Согласно прогнозу, доллар застынет перед грандиозным падением, это будет ощутимо. Купюра с Бэнджамином Франклином на межбанковских торгах в понедельник потеряет 8,05 гривны.

Евро достанется не меньше. Гривне удастся отобрать у него 5,42 пункта.

Курс валют в Украине 15 ноября, согласно утверждениям НБУ, будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2819,63 гривны;

100 евро – 3326,6 гривны.

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Министр украинского правительства рассказал, что, несмотря на осторожность, его здоровье подкосил коронавирус.

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же. Призываю всех: не посещать места скопления людей и соблюдать карантинных требований. Пожалуйста, берегите себя и своих родных», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост также сопровождался роликом, который Степанов записал прямо из дому.

Повышение налога до 36 тысяч: что украинцам уготовили в Раде, "с 1 января..."

Так, парламентарии от "Слуги народа" предлагают увеличить налог на автомобиль до шести минимальных зарплат (с 25 до 36 тысяч гривен).

По информации журналистов, нововведения уже могут официально вступить в силу с 1 января 2021 года.

На сегодняшний день украинцы платят налог за транспортное средство стоимостью от 375 минималок (2,25 млн) и возрастом не более 5 лет. Новый документ предусматривает, что украинцы будут платить налоги на автомобиль ценой в 200 минималок (с 1 января 1,2 млн грн) и в возрасте до 8 лет.

Авторы законопроекта уверены, что увеличение налогов на автомобиль поможет частично компенсировать отмену акциза на растаможку машин, которую не одобряет Министерство финансов.

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Уже свыше 40 тысяч работников, среди которых 8200 медиков, попавшие на самоизоляцию из-за вируса, получили почти 50 миллионов гривен выплат.

Что касается размера выплат, то он составляет ровно половину от средней зарплаты застрахованного лица, независимо от страхового стажа работника. Для медработников выплата равна их средней зарплате.

Чтобы получить эти деньги, работник сначала должен в телефонном режиме связаться с семейным врачом, который откроет больничный лист. Затем этот больничный необходимо передать работодателю с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11».

Затем уже работодатель на основании этого больничного оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от вируса, и передает ее в Фонд для проведения финансирования.

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