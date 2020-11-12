Стало известно, что будет с общественным транспортом в условиях карантина выходного дня
Об этом проинформировали в Мининфраструктуры.
В ведомстве подчеркнули, что работа общественного транспорта на время карантина выходного дня не будет прекращена.
Однако, некоторых пассажиров не пустят в транспорт и им придется идти пешком из-за некоторых ограничений.
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"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений", – говорится в сообщении.
В профильном министерстве добавили, что во время авиаперелетов за рубеж, пассажир должен самостоятельно проверить условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда он планирует отправиться.
Более того, власти не планируют закрывать школы и детские сады на фоне увеличения количества зараженных.
По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, в учебных заведениях возможно формирование иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии, передает РБК.
"Школы и детские сады – это последнее, что может приостановить деятельность. Потому что, по данным ВОЗ, Минздрава и Киева, там болеют менее 1%. Это считая и учеников, и персонал, и учителей", – предупредил Рубан в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали, что в Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.
Карантин выходного дня начинает действовать в Украине уже с этой субботы, 14 ноября. Пока он вводится сроком на три недели, однако источники в Кабмине не исключают возможности его продления и на более долгий срок.
Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.
Во время карантина выходного дня:
- закрываются фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ — будут работать только продуктовые магазины;
- запрещены развлекательные и массовые мероприятия;
- запрещена деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.
В эти дни будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки (в том числе и ветеринарные), заправки. Под запрет не попал и общественный транспорт.
Напомним, карантин по-новому в Украине заработает с 9 ноября
Ранее Politeka писала, что в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.