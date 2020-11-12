Стало известно, что будет с общественным транспортом в условиях карантина выходного дня

Об этом проинформировали в Мининфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что работа общественного транспорта на время карантина выходного дня не будет прекращена.

Однако, некоторых пассажиров не пустят в транспорт и им придется идти пешком из-за некоторых ограничений.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений", – говорится в сообщении.

В профильном министерстве добавили, что во время авиаперелетов за рубеж, пассажир должен самостоятельно проверить условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда он планирует отправиться.

Более того, власти не планируют закрывать школы и детские сады на фоне увеличения количества зараженных.

По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, в учебных заведениях возможно формирование иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии, передает РБК.

"Школы и детские сады – это последнее, что может приостановить деятельность. Потому что, по данным ВОЗ, Минздрава и Киева, там болеют менее 1%. Это считая и учеников, и персонал, и учителей", – предупредил Рубан в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что в Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.

Карантин выходного дня начинает действовать в Украине уже с этой субботы, 14 ноября. Пока он вводится сроком на три недели, однако источники в Кабмине не исключают возможности его продления и на более долгий срок.

Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Во время карантина выходного дня:

закрываются фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ — будут работать только продуктовые магазины;

запрещены развлекательные и массовые мероприятия;

запрещена деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

В эти дни будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки (в том числе и ветеринарные), заправки. Под запрет не попал и общественный транспорт.

Напомним, карантин по-новому в Украине заработает с 9 ноября

Ранее Politeka писала, что в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.