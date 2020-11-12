Защитные маски во время карантина нужно надевать во всех общественных местах

Такое заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телевизионной программы «Утро с Украиной», пишет пресс-служба ведомства в Фейсбук.

По словам министра, носить маски на улице не нужно, но везде, где есть скопление людей (например, на остановках), надевать их следует. Везде, где расстояние между людьми составляет менее метра, нужно носить маски.

Штрафовать за отсутствие маски будут прямо на месте. Как объяснил Степанов, механизм наложения штрафов будет похож на механизм взыскания штрафов во время нарушения правил дорожного движения. Ранее протоколы составлялись на месте происшествия и передавались в суд. Теперь же штрафы будут выписывать сразу на месте.

«Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться», - объяснил Степанов.

Напомним, что правительство на днях ввело карантин «выходного дня», который будет действовать до 30 ноября 2020 года. Он предусматривает, что все заведения кроме аптек, магазинов и автозаправок будут закрыты в субботу-воскресенье.

Напомним, что вирус нанес мощный удар по Харьковщине, число жертв неустанно растет: тревожная статистика.

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