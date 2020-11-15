Нардепы хотят за счет украинцев компенсировать отмену акциза на растаможку машин, которую не одобряет Минфин

Об этом пишет портал MMR.

Так, парламентарии от "Слуги народа" предлагают увеличить налог на автомобиль до шести минимальных зарплат (с 25 до 36 тысяч гривен).

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

По информации журналистов, нововведения уже могут официально вступить в силу с 1 января 2021 года.

На сегодняшний день украинцы платят налог за транспортное средство стоимостью от 375 минималок (2,25 млн) и возрастом не более 5 лет. Новый документ предусматривает, что украинцы будут платить налоги на автомобиль ценой в 200 минималок (с 1 января 1,2 млн грн) и в возрасте до 8 лет.

Авторы законопроекта уверены, что увеличение налогов на автомобиль поможет частично компенсировать отмену акциза на растаможку машин, которую не одобряет Министерство финансов.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, что Украинцам придется платить жесткие налоги за недвижимость плюс штрафы

Как сообщала Politeka, Налог в 36 тысяч гривен: в Раде придумали новую дань для украинцев

Также Politeka писала, что Из украинцев вытрясут налоги по новым правилам, кто заплатит больше остальных