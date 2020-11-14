Киатйский вирус пока не собирается сбавлять обороты, поэтому вопрос выплат для украинцев, которые оказались на самоизоляции, остается актуальным по-прежнему
Уже свыше 40 тысяч работников, среди которых 8200 медиков, попавшие на самоизоляцию из-за вируса, получили почти 50 миллионов гривен выплат, передает Politeka.net cо ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.
По словам министра соцполитики Марины Лазебной, через Фонд социального страхования правительство обеспечивает соцзащиту застрахованных лиц, помогая предотвращать возникновение и распространение опасного вируса.
«В частности, финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан вирусом, а также оказывает помощь во время пребывания на самоизоляции под наблюдением», – пояснила она.
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Что касается размера выплат, то он составляет ровно половину от средней зарплаты застрахованного лица, независимо от страхового стажа работника. Для медработников выплата равна их средней зарплате.
В правительстве сообщили, что должен сделать работник, который контактировал с зараженными, в первую очередь.
Так, ему необходимо обратиться к работодателю с просьбой уйти на две недели на дистанционную работу. Решением Кабмина работодателям позволено переводить своих сотрудников на такой формат труда.
Если же возможности дистанционки нет из-за характера работы или позиции работодателя, то тогда человек модет воспользоваться государственной программой поддержки самоизоляции. Фонд может оплатить период пребывания работающих украинцев на самоизоляции в случае непосредственного контакта с больным китайским вирусом.
Чтобы получить эти деньги, работник сначала должен в телефонном режиме связаться с семейным врачом, который откроет больничный лист. Затем этот больничный необходимо передать работодателю с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11».
Затем уже работодатель на основании этого больничного оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от вируса, и передает ее в Фонд для проведения финансирования.
В правительстве уточнили, что Фонд соцстрахования Украины организовал дистанционный прием заявлений-расчетов от страхователей, в том числе по электронной почте, чтобы избежать распространения вируса.
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