Курс валют в Украине 15 ноября проявит грандиозные перемены, которые произойдут уже в первый рабочий день

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз экономистов.

Согласно прогнозу, доллар застынет перед грандиозным падением, это будет ощутимо. Купюра с Бэнджамином Франклином на межбанковских торгах в понедельник потеряет 8,05 гривны.

Евро достанется не меньше. Гривне удастся отобрать у него 5,42 пункта.

Курс валют в Украине 15 ноября, согласно утверждениям НБУ, будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2819,63 гривны;

100 евро – 3326,6 гривны.

А вот российский рубль гривна начнет «уничтожать» уже на выходных. Десять рублей потеряют несколько пунктов, остановившись на отметке в 3,4685 грн.

Как мы рассказывали до этого, в Украине в ближайшее время может очень обрадовать граждан, ведь учитывая ситуацию с китайски вирусом, чиновники из правительства могут ввести жесткий локдаун. Произойти это может уже с недели на неделю.

Это существенно повлияет на курс валют. Таким образом, по словам экономиста Андрея Шевчишина, гривна может существенно ослабить позиции американского "вечнозеленого".

Напомним, что новое повышение разорит украинцев, в Нацбанке предупредили о расценках.

Как сообщала Politeka, срыв поставок наличного доллара подорвал курс гривны, что сейчас происходит в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.