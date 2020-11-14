Министр украинского правительства рассказал, что, несмотря на осторожность, его здоровье подкосил коронавирус
Как рассказывает Politeka, соответствующий пост был опубликован в Facebook.
«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же. Призываю всех: не посещать места скопления людей и соблюдать карантинных требований. Пожалуйста, берегите себя и своих родных», - говорится в сообщении.
Уточним, что пост также сопровождался роликом, который Степанов записал прямо из дому.
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До этого мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
Офис Президента позже уточнил, что Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи.
Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.