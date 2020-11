33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как превратила себя во вторую Анджелину Джоли

Знаменитая певица привыкла быть в центре внимания и получать сотни комплиментов за свои роскошные и смелые образы. Об этом пишет Politeka.net. Она любит показывать себя в самых разных нарядах, а после похудения еще и нередко позирует вообще без одежды. Каждое фото Настя бурно обсуждается, хотя она сама на критику никак не реагирует.

На нескольких кадрах, недавно представленных в Стори и сделанных с использованием фильтра, Каменских удалось поразить сеть. Все дело в том, что звезад напомнила своим поклонникам популярную голливудскую актрису Анджелину Джоли. И правда некое сходство просматривается. Но Настю выдают ее непослушные кудрявые волосы и сам фильтр, ведь тот сменил цвет ее глаз и сделал лицо неестественно украшенным, а губы - очень пухлыми "варениками".

Отметим, не так давно сама Каменских подчеркнула, что она любит естественную красоту и категорически против хирургического вмешательства, а также "уколов красоты".

«А мне нравятся морщины. Серьезно: считаю, что каждая морщинка — напоминание о прожитом, она делает женщину сексуальнее. Так что я принципиальный противник инъекций красоты и всевозможных улучшений, произведенных с помощью иголки или скальпеля», - отмечала ранее Настя.

Мы также писали, что певица с мужем решила преобразиться в честь Дня всех святых и нарядилась в дерзкую ведьму, а Потап в классический костюм вампира. При этом Настя надела белье с кружевами, распахнула халат и впечатлила венком с цветами и черепом на голове.

«Happy Halloween” Boo from us to u guys 🖤🎃Мы очень хотим увидеть и ваши Хеллоунские образы! Отмечайте нас в ваших постах или сторис 🌹🧛‍♂️ а я буду рандомно лайкать и репостить вас себе 👻», - пишет Каменских под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Настя, хватит нас обманывать, скажите Наконец-то людям правду; Каменских красотка🔥🔥; Фотки шедевр...👌🔥🌷; Вы огонь🔥; Настя очень органична в этом образе ,красавица 🔥🔥🔥; Прикольные😍; А че вампир 🧛‍♂️ что он с лица не стер❓😜; Классные!; Одна круче 😍; Кровосися??? Азаров одобряет!!!😂😂😂; Настя а где язык😜; Класс🔥❤️; Крутые образы)».

