33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как выглядела до того, как набрала лишний вес

Настя Каменских обладает уникальной внешностью, при этом ее фигура склонна к полноте, поэтому девушке постоянно приходится ухаживать за собой, контролировать калории и следовать особому режиму питания.

Благодаря тому, что Настя наладила свой режим, она также смогла сбросить двадцать килограмм и теперь в сети не утихают рассказы о том, как ей удалось добиться такого результата. Сама Настя не скрывает, что бегает по утрам, рано встает и ложится не поздно, постоянно делает маски для лица и специальный массаж.

Каменских также не боится рассказывать все свои секреты красоты. Как видно на фото, до того, как располнела, Настя выглядела весьма привлекательно. Кадр, сделанный несколько лет назад, был опубликован на фан-аккаунте специально для поклонников знаменитости. В белом бикини певица выглядела очень ярко. При этом также можно заметить изменившуюся талию звезды.

Также ранее артистка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за столиком в кафе.

Милая Настя с распущенными волосами и минимум косметики на лице, в черном обтягивающем топике, вооружилась ножиком и вилкой и приготовилась отведать запеченный кусок рыбы с овощным гарниром.

Каменских покорила публику своей радостной улыбкой.

"Доброе утро, милые 🥰 Пусть сегодня исполнится какая-то ваша мечта ☺️

И помните, что ваши мысли и действия в понедельник задают тон всей вашей недели✔️", - подписала фото звезда.

Не так давно Настя также рассказала, что иногда с Потапом они устраивают «здоровый месяц» и не употребляют алкоголь или кофе. По словам Каменских, это помогает становиться лучше и расти вместе. Но перед такими месяцами ее супруг “сдается в алкогольный плен друзьям”. И к этому певица также относится спокойно и с пониманием.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки