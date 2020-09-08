Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила невинным образом в белом
Звезда побаловала поклонников новыми фото, представ во всей красе, пишет Politeka.net. Артистка позировала, сидя на диване.
Настя выбрала белое платье на пуговицах. Ткань казалась летящей и очень красивой.
Волосы Каменских распустила и закинула назад. Большие глаза, пухлые губы - от этой красотки нельзя отвести взгляда.
"Присаживайтесь и расскажите о своих осенних планах ☺️ Новая пора - это всегда перемены! Новые цели, новые планы ✨", - написала артистка.
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За два часа пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.
"Планирую наконец стать мамой❤️🍼", "Зайка любимая ,такая хорошенька", "Стиль собачки - на стиль монашки", "Красивущая😍", "Уже Ведь можно думать о Лете))) ---------займусь💔💔💔😘😘😘🌸🌸🌸🌸🌸", "Как всегда красива и идеальна ❤️🔥", "Хорошо что ты сидишь....в планах на осень - отобрать тебя у Потапа!!!!! 😂", "Красиваяяяя😍😍😻😻😻", "Тут уже наша Настя.Ты же красивая", "Глаза волчицы❤❤❤", "Красавица! Я планирую сходить к стоматологу, почитать книги, вести ежедневник дальше, сходить на Др к братику, увидеться с сестричкой, а у тебя какие планы?", "Очень красивая 😍😍😍 Планирую кардинально изменить жизнь 🙌", "Неудачный образ, бывает лучше", - написали пользователи сети.
Напомним, Настя Каменских позировала на фоне здания в белоснежном раздельном купальнике. Волосы звезды распущены, на глазах - солнцезащитные очки.
Знаменитость расставила стройные загорелые ноги, двумя руками певица тянет за трусики с тем, чтобы показать своим фанатам свой идеальный животик.
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