Известная украинская певица Настя Каменских похвалилась новым нарядом

Популярная исполнительница поделилась соответствующим фото в Инстаграм, передает Politeka.net.

На звезде – раздельный купальник, который замечательно видно сквозь платье-сетку. Руки Настя положила чуть выше бедер, у звезды – роскошные распущенные волосы и томная улыбка.

"Первая половина сентября чувствуется как продолжение лета 💛Согласны?", – подписала фото певица.

Поклонники не обделили вниманием свежий кадр, искупав исполнительницу востоженными комментариями.

"Мы тоже проголодались Гарна ❤️💙 Выглядишь потрясающе😍❤️😘 Ну красотка же🔥😘. Єротично , Заманчиво, Восхитительно!!!!!!! Это точно. Но в этом году, погода нас подвела - достаточно холодно и дожди.... У вас жарко, это классно❤️❤️❤️❤️👍👍 Ну красотка же🔥😘. Шикарная Арієль😂😍😍😍😍😍😍😍", – написали они.

Politeka сообщала, что знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала о съемках экстремальной сцены в своем новом клипе. Несколько дней назад певица представила необычный клип, в котором поразила несколькими образами, являющимися сочетаний украинского и мексиканского колоритов. При этом название трека раскрывает главную изюминку и посыл клипа - в переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто/офигенно».

В новой видеоработе Каменских сменила четыре образа, каждый из которых не похож на предыдущие. Причем одна из сцен на съемках клипа оказалась по-настоящему экстремальной, это стало для певицы своего испытанием.

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