33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як перетворила себе на другу Анджеліну Джолі

Знаменита співачка звикла бути в центрі уваги і отримувати сотні компліментів за свої розкішні і сміливі образи. Про це пише Politeka.net. Вона любить показувати себе в самих різних нарядах, а після схуднення ще й нерідко позує взагалі без одягу. Кожне фото Настя бурхливо обговорюється, хоча вона сама на критику ніяк не реагує.

На кількох кадрах, нещодавно представлених в сторі і зроблених з використанням фільтра, Каменських вдалося вразити мережу. Вся справа в тому, що звезад нагадала своїм шанувальникам популярну голлівудську актрису Анджеліну Джолі. І правда якась схожість проглядається. Але Настю видають її неслухняне кучеряве волосся і сам фільтр, адже той змінив колір її очей і зробив обличчя неприродно прикрашеним.

Відзначимо, не так давно сама Каменських підкреслила, що вона любить природну красу і категорично проти хірургічного втручання, а також "уколів краси".

"А мені подобаються зморшки. Серйозно: вважаю, що кожна зморшка — нагадування про прожите, вона робить жінку сексуальніше. Так що я принциповий противник ін'єкцій краси і всіляких поліпшень, вироблених за допомогою голки або скальпеля», - зазначала раніше Настя.

Ми також писали, що співачка з чоловіком вирішила перетворитися на честь Дня Всіх святих і вбралася в зухвалу відьму, а Потап в класичний костюм вампіра. При цьому Настя одягла білизну з мереживами, розкрила халат і вразила вінком з квітами і черепом на голові.

"Happy Halloween" Boo from us to u guys 🖤 🎃ми дуже хочемо побачити і Ваші хеллоунські образи! Відзначайте нас у ваших постах або сторіс ️ ️ а я буду рандомно лайкати і репостити Вас собі👻", - пише Каменських під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Настя, досить нас обманювати, скажіть нарешті людям правду; Каменських красуня🔥 🔥; фотки шедевр...👌🔥🌷; Ви вогонь🔥; Настя дуже органічна в цьому образі ,красуня 🔥🔥🔥; Прикольні😍; А че вампір 🧛♂️ що він не стер з лиця❓😜; Класні!; Одна крутіше 😍; Кровосіся??? Азаров схвалює!!!😂 😂 😂 ; Настя а де мова😜; клас🔥❤️; круті образи)».

