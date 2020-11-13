Центральный банк начал отклонять или задерживать покупку долларов на валютном рынке после очередного ужесточения карантина

Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждают осведомленные инсайдеры, главный банк Казахстана начал вмешиваться валютные сделки и замораживать их на неопределенный период.

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Центральный банк решился на такие действия, чтобы избежать падения национальной валюты.

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"Тенге имеет политическое значение в Казахстане. Если ограничения на свободную торговлю в Казахстане будут сняты, это может ускорить падение курса валюты, что приведет к возможным народным волнениям", - утверждает аналитик Кейт Маллинсон.

Стоит отметить, что в Казахстане курс тенге - серьезный политический вопрос, поскольку в стране зафиксирована первая за последние 20 лет рецессия, спровоцированная пандемией и карантином.

Как известно, в начале пандемии правительство Казахстана начало ужесточать условия покупки иностранной валюты, включая сокращение вдвое до $50 тысяч суммы, которую местные компании могут покупать в день без подтверждающих документов. Госпредприятия получили распоряжение относительно продажи части своей экспортной выручки.

"Сохранение торговли тенге под ручным контролем не способствует увеличению спроса на активы в местной валюте, потому что он начинает выходить за рамки своих аналогов", – предупредил экономист Петр Гришин.

доллар

Как известно, в ноябре в Казахстане ужесточили карантин и поделили страну на "цветные" зоны. Из-за очередной вспышки почти 80% работников отправили на удаленку, а в Восточно-Казахстанской области даже установили блокпосты и запретили местным жителям покидать район без отрицательного ПЦР-теста.

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