Центральний банк почав відхиляти або затримувати покупку доларів на валютному ринку після чергового посилення карантину

Про це пише Bloomberg.

Як стверджують обізнані інсайдери, головний банк Казахстану почав втручатися валютні угоди і заморожувати їх на невизначений період.

Центральний банк зважився на такі дії, щоб уникнути падіння національної валюти.

"Тенге має політичне значення в Казахстані. Якщо обмеження на вільну торгівлю в Казахстані будуть зняті, це може прискорити падіння курсу валюти, що призведе до можливих народних хвилювань", - стверджує аналітик Кейт Маллінсон.

Варто відзначити, що в Казахстані курс тенге - серйозне політичне питання, оскільки в країні зафіксована перша за останні 20 років рецесія, спровокована пандемією і карантином.

Як відомо, на початку пандемії уряд Казахстану почав посилювати умови купівлі іноземної валюти, включаючи скорочення вдвічі до $50 тисяч суми, яку місцеві компанії можуть купувати в день без підтверджуючих документів. Держпідприємства отримали розпорядження щодо продажу частини своєї експортної виручки.

"Збереження торгівлі тенге під ручним контролем не сприяє збільшенню попиту на активи в місцевій валюті, тому що він починає виходити за рамки своїх аналогів", – попередив економіст Петро Гришин.

Як відомо, в листопаді в Казахстані посилили карантин і поділили країну на "кольорові" зони. Через черговий спалах майже 80% працівників відправили працювати вдома, а в Східно-Казахстанської області навіть встановили блокпости і заборонили місцевим жителям залишати район без негативного ПЛР-тесту.

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