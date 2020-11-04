Эксперты раскрыли, к какому курсу доллара готовиться украинцам в дальнейшем

До конца 2020 года курс доллара удивит украинцев. К чему же готовиться населению рассказал экономист Михаил Кухар.

По словам эксперта, курс не должен обвалиться в пропасть, ведь природный коридор по макропоказателям в этом году - 27-29 грн. На данный момент в Украине доллар стоит примерно 28 грн и до конца года его рост прогнозируется до 28-28,5 грн/дол, пишет ukranews.com. Вероятнее всего, в конце декабря стоит ожидать 28,1 грн/дол.

Этот год в Украине - год притока валюты в Украину, так как спрос на валюту формируют импортеры.

В частности, в этом году на энергетический импорт потратили примерно в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

"Экспортная выручка идет в страну… Летом НБУ выкупал от 0,5 млрд долларов до 1 млрд долларов в месяц", - сообщил экономист.

Кухар отметил, что население перестало активно покупать импортные товары.

Напомним, 4 ноября, 1 дол можно было купить за 28,6 грн, в то время, как днем раньше доллар продавали за 28,58 грн. Для тех, кто осуществляет обмен валюты в небольших объемах, эта разница не будет существенной. Но для больших сумм станет ощутимой.

Европейскую валюту можно было купить за 33,48 грн, хотя днем раньше ее продавали за 33,29 грн. Таким образом, всего за день евро подскочил в цене на 19 копеек.

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