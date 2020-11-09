Курс валют в Украине 9 ноября удивит резким усилением гривны, доллару и евро крепко достанется
Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.
Так, сто долларов в начале недели потеряют ошеломительные 22,68 гривны. Немного меньше, но сдаст позиции и евро. Они останутся без 15,74 гривны.
Согласно прогнозу экспертов из НБУ, курс валют в Украине 9 ноября будет следующим:
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100 долларов – 2813,75 грн;
100 евро – 3342,45 грн.
В то же время десять российских рублей неожиданно подскочат в цене. За них придется отдать 3,6644 гривны.
До этого мы рассказывали, что в Украине намерено пытаются поднять курс доллара. Такое мнение озвучил экономист Андрей Новак
Он напомнил, что уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.
"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - считает экономист.
По словам Новака, рост курса гривны выгоден украинским экспортерам.
Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.
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