Курс валют в Украине 9 ноября удивит резким усилением гривны, доллару и евро крепко достанется

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Так, сто долларов в начале недели потеряют ошеломительные 22,68 гривны. Немного меньше, но сдаст позиции и евро. Они останутся без 15,74 гривны.

Согласно прогнозу экспертов из НБУ, курс валют в Украине 9 ноября будет следующим:



100 долларов – 2813,75 грн;

100 евро – 3342,45 грн.

В то же время десять российских рублей неожиданно подскочат в цене. За них придется отдать 3,6644 гривны.

До этого мы рассказывали, что в Украине намерено пытаются поднять курс доллара. Такое мнение озвучил экономист Андрей Новак

Он напомнил, что уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.

"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - считает экономист.

По словам Новака, рост курса гривны выгоден украинским экспортерам.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.