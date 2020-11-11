Доллар ушел вверх, курс валют от НБУ уготовил украинцам сюрприз: что будет с гривной

Курсы валют сегодня, 11 ноября, неожиданно удивят украинцев

Так, государственный регулятор решил незначительно ослабить гривну по отношению к доллару и укрепил ее к евро.

В сравнении с вчерашним днем, за один доллар придется отдать 28,12 гривен (28,11 - 10 ноября).

Что касается курса евро, то он серьезно просел по отношению к гривне. Согласно курсу валют, опубликованного Нацбанком, гривну усилили на 19 копеек - до 33,20 (вчера 33,39).

Таким образом, на сегодня, 11 ноября, Национальным банком установлен следующий курс валют:

– $100 – 2812,06 гривен (+0,009 грн)

– 100 евро – 3320,06 гривен (-0,1932 грн).

Новое несчастье в семье Порошенко, экс-гарант раскрыл трагические детали: "Мы с Мариной осиротели..."

Пятый президент Петр Порошенко рассказал о несчастье, которое всколыхнуло его семью.

В частности, мать Марины Порошенко и теща пятого президента Украины умерла.

По словам Петра Порошенко, трагедия произошла 10 ноября.

"Когда идут в засветы родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Потом в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память... Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - написал Петр Порошенко в своем Facebook.

Миллионы гривен выделили на доплаты украинцам, кому полагаются деньги: "дополнительная помощь в размере..."

Деньги из Фонда борьбы с китайским вирусом использовали на другие нужды, в том числе и на зарплаты.

Минфин отчитался о распределении бюджетных средств на официальном сайте. По опубликованным данным, состоянием на шестое ноября 3,198 миллиона гривен перевели на прибавки к зарплатам медицинских работников, дополнительную финансовую помощь в размере 2,469 миллиона гривен выплатили украинским военным и сотрудникам полиции.

Из денег Фонда 1,737 миллиона гривен выдали украинцам в качестве больничных, кроме того, выплатили пособий по безработице на сумму 6,782 миллиона гривен. Чуть больше одного миллиона гривен правительство потратило на ремонт автомобильных дорог государственного значения, а 1,68 миллиона потратили на ремонт медучреждений. Всего же из Фонда на данный момент распределили не менее 38,95 миллиона гривен.

Резкий скачок цен на продукты и услуги, украинцев добили новыми цифрами: "В два раза..."

Украинцам озвучили показатели резкого роста цен на продукты и услуги.

Об этом информирует пресс-служба Госстата.

Согласно открытым данным, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года, если сравнивать с октябрем, выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7% (в два раза).

В Госстате также отметили, что в годовом измерении (в сравнении с октябрем 2019 года) инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре 2020 года.

Что касается продовольственных товаров, то в октябре они подорожали в среднем на 1,2%. Больше всех в цене поднялись сахар - на 22,9%, и яйца - на 22,7%. Фрукты, в свою очередь, наоборот упали в цене на 6,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали для простых украинцев на 4,4% (в том числе газ подорожал на 18,2%).

Расценки на обувь с одеждой повысились на 2%, а цены на алкоголь и табачные изделия - всего на 0,9%.

Напомним, что Украинцам приготовили новое повышение зарплат, чем придется пожертвовать.

Как сообщала Politeka, Цены и тарифы зашкалят сразу после выборов, украинцам пора готовиться.

Также Politeka писала, что Взлет доллара и цен на продукты, украинцев отрезвили прогнозом.