С началом осени в Украине начался стремительный рост цен

Согласно прогнозам экономистов, к концу 2020 года цены будут расти еще быстрее, чем они выросли в сентябре, пишет «Сегодня».

Отмечается, что в сентябре цены на промтовары поднялись на 1,1%. Средние цены на продукты питания немного снизились за счет того, что подешевели овощи и фрукты, которые традиционно сбавляют в цене в этот период.

Больше всего за сентябрь выросли в цене яйца (7,3%), сахар (1,6%) и подсолнечное масло (1,4%). Основные продукты питания, такие как хлеб, мясо и молочная продукция подорожали в среднем на 0,2-0,5%.

Цены на услуги росли намного быстрее. Так, за сентябрь выросла стоимость образования (11%), одежды (почти 8%), коммунальных услуг (3,6%). Природный газ подорожал на 18,4%.

По словам главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, до конца года цены могут вырасти еще примерно на 3%. Таким образом, инфляция достигнет 5,5% за год. Он отметил, что инфляцию в Украине пока что сдерживает низкая покупательная способность населения. Несмотря на это, цены на продукты питания будут расти.

"Продолжит дорожать топливо, станем больше платить за отопление, горячую воду", - объяснил эксперт.

По мнению экономиста Олега Пендзина, украинцев ждет ежемесячное подорожание в районе 2-2,5%. Это значит, что годовая инфляция может превысить 10%.

«Дорожать будет все: опубликованы данные ФАО об увеличении стоимости продовольствия. Учитывая, что цены у нас на уровне мировых, эта тенденция неминуемо коснется и Украины», - объяснил он.

Повышения тарифов, по словам экспертов, стоит ждать после местных выборов.

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