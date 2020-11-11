Курсы валют сегодня, 11 ноября, неожиданно удивят украинцев
Доллар ушел вверх, курс валют от НБУ уготовил украинцам сюрприз: что будет с гривной
Так, государственный регулятор решил незначительно ослабить гривну по отношению к доллару и укрепил ее к евро.
В сравнении с вчерашним днем, за один доллар придется отдать 28,12 гривен (28,11 - 10 ноября).
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Что касается курса евро, то он серьезно просел по отношению к гривне. Согласно курсу валют, опубликованного Нацбанком, гривну усилили на 19 копеек - до 33,20 (вчера 33,39).
Таким образом, на сегодня, 11 ноября, Национальным банком установлен следующий курс валют:
– $100 – 2812,06 гривен (+0,009 грн)
– 100 евро – 3320,06 гривен (-0,1932 грн).
Что касается курса доллара на межбанке, то он вырос на 5 копеек в сравнении со вчерашними показателями - до 28,17 грн/$, а в покупке - до 28,15 грн/$. Курс евро, в свою очередь, в продаже рухнул на 10 копеек до 33,28 гривен за евро.
Ранее мы рассказывали о возможном обвале курса доллара.
По словам аналитика Вадима Иосуба, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне.
За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%. Тенденция к снижению, согласно прогнозу, сохранится. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.
Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.
Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.
Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.