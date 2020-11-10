Пятый президент Петр Порошенко рассказал о несчастье, которое всколыхнуло его семью
Соответствующее сообщение появилось в его официальном Facebook.
В частности, мать Марины Порошенко и теща пятого президента Украины умерла.
По словам Петра Порошенко, трагедия произошла сегодня, 10 ноября.
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"Когда идут в засветы родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Потом в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память... Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - написал Петр Порошенко в своем Facebook.
"Господи. Сколько тяжких времен вам выпало в этот год. Соболезнования вашей семье.А родителям Царствие Небесное", " это ужасно. Обнимите пожалуйста от меня свою замечательную жену", "искренние соболезнования вам обоим. Я знаю, каково это-терять кого-то из родителей раньше времени. Светлая память!", "Светлая память. Пусть потребляют с миром", "искренние соболезнования...Боль, которая всегда уже будет в душе...время стирает остроту...но отцовская и материнская любовь вечны...Сил вам!",- поддержали семью Порошенко обычные украинцы в комментариях.
Ранее Петр Порошенко рассказывал, что его теща находится в тяжелом станции.
В эфире украинского телеканала экс-президент рассказывал, что мама Марины Порошенко умирает от китайского вируса.
Людмила Переведенцева якобы находилась в критическом состоянии и даже потеряла сознание из-за опасного вируса.
"Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжелобольным пациентам с позиции статистики", - заявил тогда Петр Порошенко в эфире.
Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "провоцирует и подбивает военных к...".
Как сообщала Politeka, Порошенко отметился странным обращением к украинским военным.
Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы возмущаются.