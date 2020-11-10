Пятый президент Петр Порошенко рассказал о несчастье, которое всколыхнуло его семью

Соответствующее сообщение появилось в его официальном Facebook.

В частности, мать Марины Порошенко и теща пятого президента Украины умерла.

По словам Петра Порошенко, трагедия произошла сегодня, 10 ноября.

"Когда идут в засветы родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Потом в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память... Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - написал Петр Порошенко в своем Facebook.

"Господи. Сколько тяжких времен вам выпало в этот год. Соболезнования вашей семье.А родителям Царствие Небесное", " это ужасно. Обнимите пожалуйста от меня свою замечательную жену", "искренние соболезнования вам обоим. Я знаю, каково это-терять кого-то из родителей раньше времени. Светлая память!", "Светлая память. Пусть потребляют с миром", "искренние соболезнования...Боль, которая всегда уже будет в душе...время стирает остроту...но отцовская и материнская любовь вечны...Сил вам!",- поддержали семью Порошенко обычные украинцы в комментариях.

Ранее Петр Порошенко рассказывал, что его теща находится в тяжелом станции.

В эфире украинского телеканала экс-президент рассказывал, что мама Марины Порошенко умирает от китайского вируса.

Людмила Переведенцева якобы находилась в критическом состоянии и даже потеряла сознание из-за опасного вируса.

"Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжелобольным пациентам с позиции статистики", - заявил тогда Петр Порошенко в эфире.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "провоцирует и подбивает военных к...".

Как сообщала Politeka, Порошенко отметился странным обращением к украинским военным.

Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы возмущаются.